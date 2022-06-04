Нейтралитет по НАТО и переговоры о статусе Крыма и Донбасса: союзники Украины обсуждают прекращение огня путем переговоров
США и их союзники отмечают необходимость переговоров для прекращения российско-украинской войны, поскольку конфликт может зайти в тупик и ни одна из сторон не ожидает быстрой победы
Об этом говорится в материале CNN.
В последние недели официальные лица США регулярно встречались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить потенциальные рамки прекращения огня и войны путем переговоров. Об этом CNN сообщили несколько источников, причастных к переговорам.
Среди обсуждаемых сценариев есть четыре пункта, предложенные Италией в конце мая. Эта схема предусматривает обязательства Украины к нейтралитету НАТО в обмен на определенные гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией относительно будущего Крыма и Донбасса.
"Несмотря на заявления США, якобы "ничего по Украине не будут решать без Украины", пока Киев непосредственного участия в этих дискуссиях не принимает. Несмотря на это, американские и украинские официальные лица убеждают – США не давили на Украину и не подталкивали их к любым уступкам или переговорам с россиянами.
Два американских чиновника сообщили CNN, что США на самом деле не поддерживают предложение Италии. Однако озабоченность западных политиков состоит в том, что без переговоров и соглашения между россиянами и украинцами война может затянуться на многие годы», – говорится в материале.
- Напомним, по словам генсека НАТО, в Украине идет "война на истощение", которая закончится за столом переговоров
- НАТО не ожидает никакой мести со стороны России решения Соединенных Штатов доставить в Украину современное вооружение.
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