Нейтралитет нужно защищать. Молдова намерена попросить оружие на Западе

Об этом сообщает TRM.

Премьер-министр Наталья Гаврилица разъяснила позицию страны по военной помощи, предоставляемой Республике Молдова европейскими партнерами. По ее словам, Республика Молдова нуждается в укреплении обороноспособности, но власти еще не обращались за летальной военной помощью.

"Европейский Союз имеет новые инструменты финансирования для сферы обороны, и мы также получим выгоду от внешней помощи для улучшения коммуникации, протоколов, медицинских услуг, то есть помощи нелетального характера, больше связанной с организацией армии", - сказала глава правительства РМ.

Говоря о возможности закупки оружия, премьер-министр отметил, что решение еще не принято.

"Нейтралитет нужно защищать. Наши граждане в целом поддерживают этот нейтралитет, но это не значит, что в новых условиях безопасности, новых угроз и новых вызовов мы не должны инвестировать в свои оборонные возможности. Поэтому мы обращались к нашим партнерам с просьбами, в том числе по этой нелетальной помощи, усиление пограничных возможностей, и, очевидно, мы говорим с другими европейскими странами о других видах помощи. Пока это всеобщее обсуждение. Мы находимся на том этапе, когда пытаемся решить, будем ли мы просить летальную военную помощь или нет", – сказал премьер.



В этом контексте Наталья Гаврилица отметила, что боеприпасы, используемые Национальной армией для обучения, также устарели. "Как и во многих других областях, нам нужно восстановиться", - сказала премьер-министр Наталья Гаврилица.



Премьер также отметила, что после коррекции бюджета расходы на Национальную армию выросли на 130 миллионов леев. Таким образом, финансирование Национальной армии Республики Молдова в настоящее время составляет около 1% расходов бюджета.

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