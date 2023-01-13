"Нейтралитет не должен означать безразличие": Швейцария объяснила, почему присоединилась к санкциям ЕС против РФ
Присоединение Швейцарии к санкциям ЕС против РФ совместимо с нейтралитетом страны, который не должен означать равнодушие
Об этом сообщает издание Укринформ .
Президент Швейцарской конфедерации Ален Берсе заявил это во время пресс-конференции в пятницу в Вене по результатам переговоров с президентом Австрии.
"Российская война против Украины также была темой нашего обсуждения. Мы обменялись мнениями по поводу позиций наших стран. Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ. И это полностью совместимо с нейтралитетом. Нейтралитет не должен означать безразличие", - сказал он.
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В частности сообщается, что Берсе также отметил, что Швейцария вносит вклад в мирный процесс и посредничество, а также провела у себя в июле международную конференцию по восстановлению Украины.
Он также добавил, что Швейцария, ставшая с января 2023 года непостоянным членом СБ ООН, будет прилагать усилия в рамках этого органа для содействия мирному урегулированию.
- 16 декабря Швейцария приняла синхронные с ЕС санкции против России и ввела собственные против двух граждан Ирана и двух иранских компаний за поставку России беспилотников.
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