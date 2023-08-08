Неймар принял судьбоносное решение по поводу своего будущего в ПСЖ
Бразильская звезда футбола Неймар принял решение уйти из французского ПСЖ
Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, Неймар уже сообщил руководству ПСЖ о желании уйти из команды до конца лета. Бразилец обсудил свое решение с семьей и агентом Пини Захавией.
При этом 31-летний Неймар мечтает вернуться в "Барселону", хотя главный тренер Хави не поддерживает эту идею.
Карьера Неймара
С 2013 по 2017 год Неймар выступал за "Барселону". Бразилец сыграл за каталонцев 208 матчей, забил 105 голов и отдал 76 ассистов. После этого перешел в ПСЖ – за 222 млн евро.
На счету Неймара 173 матча, 115 голов и 77 ассистов за ПСЖ.
За свою карьеру Неймар пять раз выиграл чемпионат Франции, дважды принимал чемпионство Испании, побеждал в финале Лиги чемпионов в сезоне 2014/15.
Также играл за бразильский "Сантос".
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