Неймар принял судьбоносное решение по поводу своего будущего в ПСЖ

Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, Неймар уже сообщил руководству ПСЖ о желании уйти из команды до конца лета. Бразилец обсудил свое решение с семьей и агентом Пини Захавией.

При этом 31-летний Неймар мечтает вернуться в "Барселону", хотя главный тренер Хави не поддерживает эту идею.

Карьера Неймара

С 2013 по 2017 год Неймар выступал за "Барселону". Бразилец сыграл за каталонцев 208 матчей, забил 105 голов и отдал 76 ассистов. После этого перешел в ПСЖ – за 222 млн евро.

На счету Неймара 173 матча, 115 голов и 77 ассистов за ПСЖ.

За свою карьеру Неймар пять раз выиграл чемпионат Франции, дважды принимал чемпионство Испании, побеждал в финале Лиги чемпионов в сезоне 2014/15.

Также играл за бразильский "Сантос".