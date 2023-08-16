Неймар побил новый рекорд. Ни за одного футболиста никогда не платили больше
Бразильская звезда Неймар побил рекорд по суммарной стоимости всех своих трансферов
Об этом сообщает Transfermarkt.
Если подсчитать все средства, которые клубы тратили на трансферы Неймара, выйдет сумма в 400 млн. евро. Это самый высокий показатель в истории футбола.
Испанская "Барселона" купила форварда у бразильского "Сантуса" за 88 млн евро, французский ПСЖ у "Барсы" – за 222 млн, а саудовский "Аль-Хиляль" у ПСЖ – за 90.
Неймар опередил бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, которому ранее принадлежал рекорд (333,36 млн евро) и Криштиану Роналду (247).
Карьера Неймара
Бразильский форвард перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за 222 млн. евро и стал самым дорогим футболистом мира. За 6 лет в Париже форвард сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Вместе с ПСЖ он пять раз выиграл чемпионат Франции. Также нападающий выступал за бразильский "Сантос".
31-летний Неймар сыграл 124 матча и забил 77 голов за сборную Бразилии. В 2016 году выиграл в ее составе Олимпиаду.
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