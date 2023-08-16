Об этом сообщает Transfermarkt.

Если подсчитать все средства, которые клубы тратили на трансферы Неймара, выйдет сумма в 400 млн. евро. Это самый высокий показатель в истории футбола.

Испанская "Барселона" купила форварда у бразильского "Сантуса" за 88 млн евро, французский ПСЖ у "Барсы" – за 222 млн, а саудовский "Аль-Хиляль" у ПСЖ – за 90.

Неймар опередил бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, которому ранее принадлежал рекорд (333,36 млн евро) и Криштиану Роналду (247).

Карьера Неймара

Бразильский форвард перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за 222 млн. евро и стал самым дорогим футболистом мира. За 6 лет в Париже форвард сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Вместе с ПСЖ он пять раз выиграл чемпионат Франции. Также нападающий выступал за бразильский "Сантос".

31-летний Неймар сыграл 124 матча и забил 77 голов за сборную Бразилии. В 2016 году выиграл в ее составе Олимпиаду.