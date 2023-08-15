Об этом сообщает "Аль-Хиляль" в Twitter.

Детали сделки не разглашаются. По данным BBC , ПСЖ продал Неймара за 90 млн евро. Бразилец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на два года, по которому будет получать 100 млн евро за сезон.

"Аль-Хиляль" в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Саудовской Аравии третьим.

Карьера Неймара

Бразильский форвард перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро и стал самым дорогим футболистом мира. За 6 лет в Париже форвард сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Вместе с ПСЖ он пять раз выиграл чемпионат Франции. Также нападающий выступал за бразильский "Сантос".

31-летний Неймар сыграл 124 матча и забил 77 голов за сборную Бразилии. В 2016 году выиграл в ее составе Олимпиаду.