Неймар ошарашил прихотями в новом клубе в Саудовской Аравии.
Новичок саудовского "Аль-Хилаля" Неймар перед трансфером выставил клубу эксклюзивные требования
Об этом сообщает издательство The Sun.
"Аль-Хиляль" заплатил ПСЖ более 90 млн евро за трансфер Неймара. Звездный вингер подписал контракт с зарплатой 150 млн евро/сезон, однако, кроме денег, бразилец выставил саудитам космические требования:
- Дом с 25 спальнями и бассейном 40×10 метров, три сауны,
- 5 штатных работников дома,
- 3 автомобиля: Bentley Continental GТ, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracán и личный круглосуточный водитель,
- счета за рестораны, гостиницы и другие расходы во время его выходных дней будут направляться в штаб-квартиру клуба для оплаты,
- персональный самолет,
- 500 тыс. евро за каждую публикацию в социальных сетях, рекламирующую Саудовскую Аравию.
Рекорд Неймара
Если подсчитать все средства, которые клубы тратили на трансферы Неймара, выйдет сумма в 400 млн. евро. Это самый высокий показатель в истории футбола.
Испанская "Барселона" купила форварда у бразильского "Сантуса" за 88 млн евро, французский ПСЖ у "Барсы" – за 222 млн, а саудовский "Аль-Хиляль" у ПСЖ – за 90.
Карьера Неймара
Бразильский форвард перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро и стал самым дорогим футболистом мира. За 6 лет в Париже форвард сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Вместе с ПСЖ он пять раз выиграл чемпионат Франции. Также нападающий выступал за бразильский "Сантос".
31-летний Неймар сыграл 124 матча и забил 77 голов за сборную Бразилии. В 2016 году выиграл в ее составе Олимпиаду.
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