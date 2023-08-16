Неймар ошарашил прихотями в новом клубе в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает издательство The Sun.

"Аль-Хиляль" заплатил ПСЖ более 90 млн евро за трансфер Неймара. Звездный вингер подписал контракт с зарплатой 150 млн евро/сезон, однако, кроме денег, бразилец выставил саудитам космические требования:

Дом с 25 спальнями и бассейном 40×10 метров, три сауны,

5 штатных работников дома,

3 автомобиля: Bentley Continental GТ, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracán и личный круглосуточный водитель,

счета за рестораны, гостиницы и другие расходы во время его выходных дней будут направляться в штаб-квартиру клуба для оплаты,

персональный самолет,

500 тыс. евро за каждую публикацию в социальных сетях, рекламирующую Саудовскую Аравию.

Рекорд Неймара

Если подсчитать все средства, которые клубы тратили на трансферы Неймара, выйдет сумма в 400 млн. евро. Это самый высокий показатель в истории футбола.

Испанская "Барселона" купила форварда у бразильского "Сантуса" за 88 млн евро, французский ПСЖ у "Барсы" – за 222 млн, а саудовский "Аль-Хиляль" у ПСЖ – за 90.

Карьера Неймара

Бразильский форвард перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро и стал самым дорогим футболистом мира. За 6 лет в Париже форвард сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Вместе с ПСЖ он пять раз выиграл чемпионат Франции. Также нападающий выступал за бразильский "Сантос".

31-летний Неймар сыграл 124 матча и забил 77 голов за сборную Бразилии. В 2016 году выиграл в ее составе Олимпиаду.