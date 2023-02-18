Неймар определился со своим будущим в ПСЖ
Вингер ПСЖ Неймар хочет остаться во французском топ-клубе
Об этом сообщает L'Equipe .
По информации источника, 31-летний Неймар не хочет уходить из команды после текущего сезона. Сейчас в планах бразильца набрать форму и полностью залечить травму, полученную еще на ЧМ.
В этом сезоне Неймар провел 28 матчей, забил 17 голов и сделал 16 ассистов. Контракт бразильца с ПСЖ рассчитан до 2027 года.
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила ПСЖ.
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