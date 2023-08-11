Неймар договорился о трансфере в "Барселону", - СМИ
Звездный форвард ПСЖ Неймар достиг полной договоренности о возвращении в испанскую "Барселону"
Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника, Неймар подпишет с "Барселоной" контракт по схеме 2+1. Бразилец будет зарабатывать в Испании 13 млн евро.
Однако трансфер пока не оформят. Нужно, чтобы Неймар прекратил сотрудничество с ПСЖ, а "Барселона" разорвала контракты с несколькими футболистами.
Обе стороны с оптимизмом смотрят на трансфер.
Карьера Неймара
С 2013 по 2017 год Неймар выступал за "Барселону". Бразилец сыграл за каталонцев 208 матчей, забил 105 голов и отдал 76 ассистов. После этого перешел в ПСЖ – за 222 млн евро.
На счету Неймара 173 матча, 115 голов и 77 ассистов за ПСЖ.
За свою карьеру Неймар пять раз выиграл чемпионат Франции, дважды брал чемпионство Испании, побеждал в финале Лиги чемпионов в сезоне 2014/15.
Также играл за бразильский "Сантос".
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