Неймар договорился о трансфере в "Барселону", - СМИ

Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, Неймар подпишет с "Барселоной" контракт по схеме 2+1. Бразилец будет зарабатывать в Испании 13 млн евро.

Однако трансфер пока не оформят. Нужно, чтобы Неймар прекратил сотрудничество с ПСЖ, а "Барселона" разорвала контракты с несколькими футболистами.

Обе стороны с оптимизмом смотрят на трансфер.

Карьера Неймара

С 2013 по 2017 год Неймар выступал за "Барселону". Бразилец сыграл за каталонцев 208 матчей, забил 105 голов и отдал 76 ассистов. После этого перешел в ПСЖ – за 222 млн евро.

На счету Неймара 173 матча, 115 голов и 77 ассистов за ПСЖ.

За свою карьеру Неймар пять раз выиграл чемпионат Франции, дважды брал чемпионство Испании, побеждал в финале Лиги чемпионов в сезоне 2014/15.

Также играл за бразильский "Сантос".