Неядерные государства призвали "ядерный клуб" ликвидировать свои вооружения
Страны Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению призвали ядерные государства ликвидировать свое вооружение
Об этом сообщает Радио Свобода .
Представители 16 стран провели в Мадриде министерскую встречу в рамках этой инициативы.
В своем заявлении они призвали девять государств, имеющих ядерное оружие, способствовать разоружению для выполнения обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.
"Возвращение к ядерному разоружению возможно. Но прежде всего оно также критически необходимо", - заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас на встрече.
Он упомянул заявление президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, в котором они говорят о недопущении ядерного противостояния в будущем.
"Сейчас нам нужно продвигаться в этом направлении шагами, с помощью которых государства, имеющие ядерное оружие, будут выполнять свои обязательства по разоружению", - заявил Маас.
Стокгольмская инициатива объединяет 16 стран, не обладающих ядерным оружием. Туда входят, в частности, Германия, Испания, Швеция, Япония, Канада и Аргентина.
Девять государств, о которых известно или считается, что они имеют ядерное оружие, - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.
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