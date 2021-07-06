Неядерные государства призвали "ядерный клуб" ликвидировать свои вооружения

Об этом сообщает Радио Свобода .

Представители 16 стран провели в Мадриде министерскую встречу в рамках этой инициативы.

В своем заявлении они призвали девять государств, имеющих ядерное оружие, способствовать разоружению для выполнения обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Возвращение к ядерному разоружению возможно. Но прежде всего оно также критически необходимо", - заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас на встрече.



Он упомянул заявление президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, в котором они говорят о недопущении ядерного противостояния в будущем.

"Сейчас нам нужно продвигаться в этом направлении шагами, с помощью которых государства, имеющие ядерное оружие, будут выполнять свои обязательства по разоружению", - заявил Маас.

Стокгольмская инициатива объединяет 16 стран, не обладающих ядерным оружием. Туда входят, в частности, Германия, Испания, Швеция, Япония, Канада и Аргентина.

Девять государств, о которых известно или считается, что они имеют ядерное оружие, - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.