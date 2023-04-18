Newsweek: слитые документы Пентагона содержат дату начала контрнаступления Украины
На основе анализа документов Пентагона стало известно, что "поставки вооружений" от Запада завершатся "весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года
Об этом сообщает издание Newsweek.
Журналисты сообщили, что ознакомились с более чем 40 документами, содержащими разведывательную информацию, 20 из которых публикуются впервые.
Одним из интереснейших выводов анализа документов является информация о том, что "поставка вооружений" от Запада завершится "весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года.
Наступление будет осуществлять 10-й украинский оперативный корпус, состоящий из девяти бригад, переоснащаемых США и союзниками. А также три дополнительных бригады, которые будут "полностью укомплектованы Украиной".
"Общее количество оборудования, необходимого для 9 бригад, составляет 253 танка, 381 БМП, 480 транспортных средств, 147 единиц артиллерии, а также 571 американскую бронированную машину HMMWV", - говорится в одном из документов.
- Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов накануне сообщил, что Россия провалила зимне-весеннее наступление и потеряла атакующий потенциал.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Вооруженные Силы Украины начнут контрнаступление только тогда, когда будут полностью к этому готовы и получат все, что обещали партнеры.
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