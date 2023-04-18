Newsweek: слитые документы Пентагона содержат дату начала контрнаступления Украины

Об этом сообщает издание Newsweek.

Журналисты сообщили, что ознакомились с более чем 40 документами, содержащими разведывательную информацию, 20 из которых публикуются впервые.

Одним из интереснейших выводов анализа документов является информация о том, что "поставка вооружений" от Запада завершится "весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года.

Наступление будет осуществлять 10-й украинский оперативный корпус, состоящий из девяти бригад, переоснащаемых США и союзниками. А также три дополнительных бригады, которые будут "полностью укомплектованы Украиной".

"Общее количество оборудования, необходимого для 9 бригад, составляет 253 танка, 381 БМП, 480 транспортных средств, 147 единиц артиллерии, а также 571 американскую бронированную машину HMMWV", - говорится в одном из документов.