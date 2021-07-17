"Яркие новинки" - обзор новых автомобильных ламп от разных производителей

4 декабря, 2020, 15:16

За последний месяц компании-производители автомобильного освещения предложили несколько новинок

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А еще состоялось одно важное событие, которое может повлиять на популяризацию LED-ламп. Компания Osram подготовила сразу несколько новинок. Также от конкурентов стараются не отставать Philips, Bosch и Narva. Интернет-магазин EXIST.UA регулярно делает обзоры новинок в мире автозапчастей - на этот раз речь пойдет о лампах.

Итак, начинаем с компании Osram, которая порадовала несколькими новыми продуктами, с их важного достижения: светодиодные лампы Osram Night Breaker LED H7 получили одобрение к использованию вместо галогенных, в фарах головного света для дорог общего пользования. Правда, пока только в Германии. Но это все равно очень важно, потому что это чуть ли не первый подобный случай. И, возможно, Украина также начнет утверждать подобные лампы к использованию.

Отдельной новинкой производитель представил новое поколение ламп LEDriving HL, которые также могут использоваться для замены стандартных галогенных в головной оптике. Правда, соответствующего разрешения они не имеют.

Также компания представила обновленную линейку светодиодных ламп LEDriving SL для систем вспомогательного освещения автомобилей.

Две новинки приготовили в Philips. Первой стали лампы Racing Vision GT200, которые получили на 200% больше яркости, чем у обычных, и именно поэтому производитель называет их самыми совершенными лампами на сегодня. Вторая это Philips X-treme Vision Pro 150, получившие на 150% больше яркости, чем у обычных, а срок их службы увеличился до 450 часов для ламп типа H7 и 540 часов - для H4.

Также новинки приготовили Narva - это Range Performance LED. И Bosch, представила новую серию ксеноновых ламп EcoHid. Они имеют хорошие характеристики, высокий ресурс и экономичную цену.

Если вам интересно узнать больше о всех этих лампах, смотрите видео на ютуб-канале интернет-магазина EXIST.UA.