Украинцы официально участвуют в супер-тираже на €130 миллионов в эту пятницу
25 сентября общеевропейская лотерея ЕвроМиллионы проводит супер-розыгрыш, на кону которого 130 миллионов евро. Принять участие в супер-розыгрыше может каждый, независимо от страны проживания.
Победитель грандиозного джекпота сможет легко позволить себе воплотить любую мечту – будь то владение небольшим английским футбольным клубом, или 8-комнатным особняком с тренажерным залом, кинотеатром и игровой комнатой в престижном пригороде Лондона (за последнее приобретение придется выложить £2,7 млн).
Что говорят эксперты?
Энди Картер, представитель Национальной лотереи считает, что: "Всем желающим принять участие в супер-тираже ЕвроМиллионов стоит поторопиться с покупкой лотерейных билетов, учитывая размер призового фонда, интерес к лотерее необычайно высок. Мы с нетерпением ждем встречи со следующим победителем огромного джекпота. Нет нужды говорить, что шампанское и огромный чек уже ждут победителя."
Как жители Украины могут играть в супертираже?
Перейдем к главному. Да, билеты Евромиллионов продаются лишь в небольшом количестве стран, но благодаря сервису доставки лотерейных билетов theLotter.com, играть в Супертираже можно из любой страны мира. Всё, что для этого требуется – это подключение к интернету!
Для того, чтобы обеспечить ваше участие в Супертираже 25 сентября, вам нужно:
- Зайти на страницу Супертиража Евромиллионов на theLotter.com
- Выбрать 5 основных и 2 дополнительных номера и нажать на "Играть"
- Создать аккаунт на сайте
Что происходит после того, как вы сделаете заказ?
На следующем этапе агент компании theLotter в одной из 9 стран, в которых продаются билеты Евромиллионов, приобретет от вашего имени билет в соответствии с выбранными вами игровыми опциями. Подчеркнем, что этот билет полностью принадлежит вам – соответственно, любой выигранный им приз также полностью ваш, без какой-либо комиссии. Играя на сайте theLotter.com, вы платите всего один раз – при оформлении заказа (цена билета на сайте немного выше, чем его цена в официальной точке продажи – из этой разницы и оплачиваются услуги наших местных представителей).
Шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов, который состоится в эту пятницу, купив билет онлайн на сайте theLotter.com!
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