 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvХай-текПоездки от 27 грн в приложении Cab. Как работает новый тариф-конструктор Just

Поездки от 27 грн в приложении Cab. Как работает новый тариф-конструктор Just

Приложение для вызова такси Cab запустило новую категорию. Just — первый тариф-конструктор, полностью разложенный на опции. Конечная стоимость зависит не только от километража, но и от количества пассажиров, а также наличия багажа

Материал публикуется на правах рекламы.

Цена поездок для одного пассажира без багажа стартует от 27 грн. Скачать Cab можно в Apple Store и Google Play. Из чего состоит цена? 

  • Подача + 2 км поездки — 27 грн 
  • каждый следующий км по Киеву — 5,5 грн (за городом — 11 грн)
  • дополнительный пассажир — 18 грн
  • использование багажника — 18 грн (в салон без доплаты можно взять ручную поклажу)

null

Разработчики подчеркивают: доступная цена услуги никак не влияет на ее качество. Возраст машин в категорії — до 10 лет (к работе в других агрегаторах допускаются авто с 2000 года). К автомобилям своего автопарка скоро добавятся партнерские, а также водители со своим авто. Кроме возрастного ограничения в 10 лет, для машин категории действует еще одно важное правило: они должны быть исключительно в безупречном техническом и косметическом состоянии. 

После составления маршрута, пассажир видит минимальную (1 пассажир без багажа) и максимальную (4 пассажира + багаж) стоимость, можно сразу сравнить тариф с категорией комфорт-плюс White cab и выбрать подходящий ценник. Если опции Just были выбраны неправильно (например, указано некорректное число пассажиров), настройки можно изменить во время поездки. 

Скачать приложение: https://i.cab.ua/JsaD/esp0920 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2020 пятница

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

18 сентября, 2020 пятница

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать