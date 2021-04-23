Поездки от 27 грн в приложении Cab. Как работает новый тариф-конструктор Just

18 сентября, 2020, 08:00

Приложение для вызова такси Cab запустило новую категорию. Just — первый тариф-конструктор, полностью разложенный на опции. Конечная стоимость зависит не только от километража, но и от количества пассажиров, а также наличия багажа

Материал публикуется на правах рекламы.

Цена поездок для одного пассажира без багажа стартует от 27 грн. Скачать Cab можно в Apple Store и Google Play. Из чего состоит цена?

Подача + 2 км поездки — 27 грн

каждый следующий км по Киеву — 5,5 грн (за городом — 11 грн)

дополнительный пассажир — 18 грн

использование багажника — 18 грн (в салон без доплаты можно взять ручную поклажу)

Разработчики подчеркивают: доступная цена услуги никак не влияет на ее качество. Возраст машин в категорії — до 10 лет (к работе в других агрегаторах допускаются авто с 2000 года). К автомобилям своего автопарка скоро добавятся партнерские, а также водители со своим авто. Кроме возрастного ограничения в 10 лет, для машин категории действует еще одно важное правило: они должны быть исключительно в безупречном техническом и косметическом состоянии.

После составления маршрута, пассажир видит минимальную (1 пассажир без багажа) и максимальную (4 пассажира + багаж) стоимость, можно сразу сравнить тариф с категорией комфорт-плюс White cab и выбрать подходящий ценник. Если опции Just были выбраны неправильно (например, указано некорректное число пассажиров), настройки можно изменить во время поездки.

Скачать приложение: https://i.cab.ua/JsaD/esp0920