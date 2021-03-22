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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки россияне 4 раза обстреляли Объединенные силы и продолжили обстрелы после полуночи

За прошедшие сутки россияне 4 раза обстреляли Объединенные силы и продолжили обстрелы после полуночи

В воскресенье, 21 марта, российские войска в районе проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли из 82-мм минометов и гранатометов различных систем вблизи Водяного на Приазовье.

Из ручных противотанковых гранатометов захватчики били по украинским позициям вблизи Лебединского.

21 марта боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 22 марта по состоянию на 7:00 зафиксировано одно нарушение оккупантами режима прекращения огня: в пределах ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Богдановки россияне обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов.

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