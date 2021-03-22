В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7893 заражения COVID-19, умерли 157 человек

22 марта, 2021, 08:49

По состоянию на утро понедельника, 22 марта, в Украине зафиксировано 1554256 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 30 098 - летальные, 1260842 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 21 марта было зафиксировано 7893 новых случая (из них дети - 413, медработники - 161), 157 пациентов умерли, 2993 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 349 случаев;

Винницкая область - 513 случаев;

Волынская область - 186 случаев;

Днепропетровская область - 455 случаев;

Донецкая область - 210 случаев;

Житомирская область - 580 случаев;

Закарпатская - 289 случаев;

Запорожская область - 189 случаев;

Ивано-Франковская область - 241 случай;

Киевская область - 557 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 937 случаев;

Николаевская область - 301 случай;

Одесская область - 745 случаев;

Полтавская область - 130 случаев;

Ровенская область - 125 случаев;

Сумская область - 289 случаев;

Тернопольская область - 276 случаев;

Харьковская область - 456 случаев;

Херсонская область - 86 случаев;

Хмельницкая область - 198 случаев;

Черкасская область - 247 случаев;

Черновицкая область - 384 случая;

Черниговская область - 129 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях", - отметили в МЗ.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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