В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7893 заражения COVID-19, умерли 157 человек
22 марта, 2021, 08:49
По состоянию на утро понедельника, 22 марта, в Украине зафиксировано 1554256 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 30 098 - летальные, 1260842 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 21 марта было зафиксировано 7893 новых случая (из них дети - 413, медработники - 161), 157 пациентов умерли, 2993 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 349 случаев;
- Винницкая область - 513 случаев;
- Волынская область - 186 случаев;
- Днепропетровская область - 455 случаев;
- Донецкая область - 210 случаев;
- Житомирская область - 580 случаев;
- Закарпатская - 289 случаев;
- Запорожская область - 189 случаев;
- Ивано-Франковская область - 241 случай;
- Киевская область - 557 случаев;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область - 17 случаев;
- Львовская область - 937 случаев;
- Николаевская область - 301 случай;
- Одесская область - 745 случаев;
- Полтавская область - 130 случаев;
- Ровенская область - 125 случаев;
- Сумская область - 289 случаев;
- Тернопольская область - 276 случаев;
- Харьковская область - 456 случаев;
- Херсонская область - 86 случаев;
- Хмельницкая область - 198 случаев;
- Черкасская область - 247 случаев;
- Черновицкая область - 384 случая;
- Черниговская область - 129 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях", - отметили в МЗ.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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