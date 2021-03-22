В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, один человек погиб

22 марта, 2021, 08:55

Украинский автобус попал в ДТП на юге Польши, в результате погиб один человек, пятеро- пострадали

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на tvn24 .

"Автобусом ехали 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины. Один человек погиб на месте, четыре - попали в больницы ", - сообщил представитель пожарной службы Подкарпатского воеводства.

В управлении дирекции национальных дорог и автомагистралей заявили, что автобус наехал на отбойник на конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся.

Автомагистраль заблокирована.

По данным пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, количество госпитализированных возросло до 5 человек.

"1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь", - написал он в Twitter.

Напомним, в ночь на 6 марта в Подкарпатском воеводстве Польши перевернулся рейсовый автобус Познань-Херсон, в результате чего погибли 5 человек.

ДТП, в результате которого в Польше погибли украинцы , вероятно, произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

6 марта 24 украинца, пострадавших в ДТП, вернулись в Украину .