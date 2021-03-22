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Espreso.tvОбществоСкандал с вакциной "Спутник V" в Словакии: премьер заявил о готовности уйти в отставку

Скандал с вакциной "Спутник V" в Словакии: премьер заявил о готовности уйти в отставку

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о готовности уйти в отставку, чтобы сохранить правительственную коалицию на фоне скандала с закупками вакцины "Спутник V"

Об этом сообщает DW ,.

Матович заявил, что готов уйти со своего поста, но остаться членом правительства.

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По словам политика, "ради успокоения ситуации" также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции, представляющих две партии - младших партнеров по коалиции с партией Матович.

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