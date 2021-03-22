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Espreso.tvОбществоРоссия может усилить агрессию против Украины в случае завершения строительства "Северного потока-2", - Шмыгаль

Россия может усилить агрессию против Украины в случае завершения строительства "Северного потока-2", - Шмыгаль

После завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия усилит свои агрессивные действия

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает DW .

По словам Шмыгаля, если "Северный поток - 2" заработает, РФ будет получать большие прибыли и сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине.

"Это не может совпадать с интересами ЕС", - сказал премьер.

  • Администрация президента США Джозефа Байдена может ввести дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток-2".

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