Россия может усилить агрессию против Украины в случае завершения строительства "Северного потока-2", - Шмыгаль
22 марта, 2021, 08:38
После завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия усилит свои агрессивные действия
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает DW .
По словам Шмыгаля, если "Северный поток - 2" заработает, РФ будет получать большие прибыли и сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине.
"Это не может совпадать с интересами ЕС", - сказал премьер.
- Администрация президента США Джозефа Байдена может ввести дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток-2".
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