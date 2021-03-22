Полиция разоблачила незаконный "реабилитационный центр" в Киевской области: людей удерживали и пытали

22 марта, 2021, 08:23

На Киевщине в псевдореабилитационном центре незаконно удерживали и пытали граждан

Об этом сообщает областная полиция.

20 марта правоохранителей сообщили о том, что в Ирпене трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись.

Полицейские установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу находился один из "реабилитационных центров" в селе Петропавловская Борщаговка.

Правоохранители установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось несколько десятков человек, большинство из них не имеют зависимости. Выходить на улицу им запрещалось. Люди подвергались пыткам.

"Центр" не имеет никакого разрешения на ведение медицинской деятельности щодореабилитации силой удерживаемых лиц.

Установлено, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны.

Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали деньги за лечение, а в реалиях - лечения не совершали, а делали пытки.

Полиция разыскивает шестого фигуранта события и устанавливают других причастных лиц.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи за предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.