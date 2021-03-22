Еврокомиссар, который хвалил "Спутник V", назвал российскую вакцину "совершенно ненужной"

22 марта, 2021, 08:00

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу "абсолютно не нужна" российская вакцина от коронавируса "Спутник V"

Об этом сообщает Reuters .

Бретон считает, что иммунизировать Европу можно до 14 июля мощностями только европейского производства.

"Нам абсолютно не нужен "Спутник V", - сказал Бретон.

Еврокомиссар анонсировал производство в 350 млн доз вакцины в ЕС до конца июня.

"Сегодня мы четко имеем возможность доставить от 300 до 350 млн доз до конца июня, а значит до 14 июля (национальный французский праздник День взятия Бастилии - ред.) У нас есть возможность достичь иммунитета на всем континенте", - сказал Бретон.

При этом Бретон выразил мнение, что ЕС должен помочь России в производстве вакцины, но отметил приоритет создания вакцин для европейцев.

Напомним, ранее Бретон назвал "хорошей вакциной" российский "Спутник V" и заявил, что ЕС должен помочь России в производстве этого препарата.

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