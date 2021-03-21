Задержанному после акции в поддержку Стерненко ветерану войны на Донбассе объявили подозрение

21 марта, 2021, 21:32

Задержанному после акции под Офисом президента Украины Владу Сордо объявили подозрение в хулиганстве с использованием оружия

Об этом сообщает Общественное.

По словам адвоката подозреваемого Дмитрия Мазурка, его подзащитного задержали в 21:35 20 марта, и, согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта, ему должны были вручить подозрение

"Я весь день ждал вызов следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться", - рассказал Мазурок.

Мазурок добавил, что подозрение было вручено без его присутствия, что является нарушением закона. Также адвокат сообщил, что дело Сорда, скорее всего, рассмотрят во второй половине 22 марта или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева.

Ветерану АТО-ООС инкриминируют хулиганство с использованием оружия. Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

21 марта стало известно, что в отношении задержанного на Банковой Влада Сордо следственным отделом Печерского райуправления милиции начато уголовное производство.

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