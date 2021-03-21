Задержанному на Банковой писателю из Винницы грозит до 7 лет тюрьмы

21 марта, 2021, 14:24

В отношении задержанного вчера, 20 марта 2021 года, на Банковой в Киеве литератора и ветерана АТО-ООС Влада Сорда (творческое псевдо Владислава Гранецкого-Стафийчука) следственным отделом Печерского райуправления милиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, рассказывает Еспресо.TV .

"Это (Влад Сордо - ред.) - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в Нацполиции.

Дополнительные подробности приводятся на странице основанного Сордо издательства "Дом химер".

В частности, "незаконным обращением с оружием" там называют ношение им "ножа павшего собрата, причем такого, который сложно признать холодным оружием".

Читайте также: Уборка на Банковой будет стоить 100 тыс. грн, а не 2 млн, как утверждают в ОП, - эксперт

"Да, это" Змей "(позывной Сордо - ред.) на видео разбивает два стекла в дверях (соответствующая запись обнародован МВД - ред.). Да, это было необязательно. Однако вчерашний протест - протест против произвола полиции и молчание власти .

Полицейские расстреливают ребенка, насилуют женщину в отделении, "Риф" более 400 дней безосновательно сидит в СИЗО, детский кардиохирург Кузьменко не может проводить жизненно необходимые детям операции, "Фортуна" приходит получить УБД и ее задерживают на месте - потому что со сходства с донецкой сепаркой в нее худое лицо и светлые волосы. Стерненко почти месяц заключенный незаконно несмотря на поданную апелляцию, которой судья "не увидел".

После акции неизвестные пакуют Сорда со спины - ни о каком правовом задержании и протоколе речь не идет, людей, спрашивают у неизвестных удостоверения - толкают на землю. Пришедших поддержать "Змея" в участок, полиция заливает газом и бьет ногами - даже на земле, девушек в том числе.

Если вам в этой ситуации больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах", - отмечает издательство.

Напомним, Зеленский пока никак не отреагировал на требование освободить Стерненко.

Единственным задержанным на акции был именно Сорд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb