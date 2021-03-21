Из-за усиления карантина Полтавский театр перенес представления
Объявления с соответствующим содержанием размещен на странице театра, рассказывает Еспресо.TV .
"Уважаемые зрители! В связи с усилением противоэпидемических мероприятий, призванных предотвратить распространение коронавируса в Полтаве и Полтавской области, с 20 марта по 3 апреля 2021 Полтавский театр имени Гоголя временно приостанавливает показ спектаклей. Спектакли, которые не состоялись, будут перенесены на период после завершения карантина ", - отмечают в театре.
Как отмечается, "график переноса спектаклей будет анонсировано дополнительно".
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19 марта в Полтавской ОГА объявили о дополнительных карантин.
По сообщению местного портала Круг , в частности, запрещается:
- посещение учебных заведений соискателями образования, кроме студентов 6 курса и интернов, которые получают образование по медицинским направлениям и задействованы в преодолении последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19 учеников (воспитанников) учреждений дошкольного образования, начальных классов учреждений общего среднего образования (1- 4 классов), специальных школ, учебно-реабилитационных центров, при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников);
- прием посетителей в учреждениях культуры и проведения культурных массовых мероприятий (развлекательных, социальных, рекламных и других) и проведения массовых религиозных собраний;
- работа торгово-развлекательных центров в части деятельности развлекательных заведений;
- работа развлекательных учреждений (дискотеки, ночные клубы и т.д.).
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