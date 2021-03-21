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Espreso.tvОбществоВ Украине две дозы вакцины от коронавируса получил только один человек, - МЗ

В Украине две дозы вакцины от коронавируса получил только один человек, - МЗ


фото: Reuters
По состоянию на 21 марта прививки от COVID-19 сделали 108 тыс. украинцев, но две дозы вакцины получил только один человек

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.

По данным Минздрава 20 марта первую дозу вакцины против коронавируса получили 3 968 человек. Общее количество привитых превысило 108 тыс., один человек уже получила две дозы.

Наибольшее количество вакцины за сутки ввели в Киевской (550), Днепропетровской (260), Херсонской, Черкасской (по 250) областях и в Киеве (270).

Наименьшее количество инъекций за сутки сделали в Одесской (30), Винницкой (40), Кировоградской (50), Житомирской и Черновицкой (по 60) областях.

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