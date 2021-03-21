В разгар пандемии Московский патриархат вывел верующих на улицы Харькова

21 марта, 2021, 12:44

В Харькове сегодня, 21 марта 2021 года, проходит крестный ход

По данным полиции, в нем принимают участие около 3 тыс. человек, передает Еспресо.TV .

Как отмечает харьковский информационный портал Главное.ua , шествие началось в 11:30, когда верующие начали движение от Свято-Благовещенского собора УПЦ МП.

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Сейчас они направляются до Свято-Покровского мужского монастыря.

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