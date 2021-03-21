В Гданьске мужчина поджег себя на заправке
На место происшествия вызвали все неотложные службы - милицию, пожарную охрану и скорую помощь, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на польский таблоид Fakt .
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Также в субботу, 20 марта 2021 року, около 11:00, в одном из многоквартирных домов в Косцежини было обнаружено тело 57-летнего человека. Согласно неофициальным данным, за этим преступлением, вероятно, стоит 23-летний мужчина, который поджег себя на заправочной станции в Гданьске.
"Убитый мужчина был инвалидом. Ему было трудно двигаться. Его тело нашел сосед, который ухаживал за квартирой", - отмечается в сообщении.
На теле обнаружены ножевые ранения.
Мотив совершения преступления пока неизвестен.
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