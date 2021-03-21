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Espreso.tvЭкономикаВ Днепре создали уникальный вездеход

В Днепре создали уникальный вездеход

Изобретатели из города Днепр разработали машину-вездеход весом 2200 кг. В него помещается 12 пассажиров

Об этом передает Еспресо.TV .

"Максимальная скорость по суше - 60 км / ч, а по воде - 7 км / ч", - рассказывает местный портал Наш город .

Есть три режима работы четырех возвращаются колес. Радиус разворота - всего 6 м.

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