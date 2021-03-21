В Дагестане десятки тысяч людей оказались без воды
Основной источник водоснабжения в городе - озеро Рыбное. По данным ведомства, уровень воды там опустился ниже уровня всасывающего узла водозабора. Это связано с перекрытием шлюзов на Канале им. Октябрьской Революции, питающего Рыбное. Причина - попадание в канал грязной талой воды, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местные СМИ.
В городе проживает более 60 тыс. человек, в том числе 18 тыс. детей. В экстренных службах пообещали устранить проблему.
Мэр Избербаш Магомед Исаков пообещал подвоз воды по всех районов города.
Подконтрольная Москве региональная прокуратура уже начала проверку в связи с отключением водоснабжения.
Справка
Изербаш расположен на побережье Каспийского моря. Считается курортом.
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