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Espreso.tvСпортУПЛ: Как выглядит турнирная таблица после поражения "Шахтера" и победы "Динамо"

УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после поражения "Шахтера" и победы "Динамо"


фото: facebook.com/fcdynamoua
По итогам 19-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 7 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 19-м туре Премьер-лиги "Шахтер" сенсационно проиграл "Львову" в матче, который состоялся в Харькове - 2:3.

Поражением команды Луиша Каштру воспользовалось "Динамо", которое разгромило на своем поле "Рух" - 3:0.

Киевляне набрали 46 очков и увеличили отрыв от "горняков" до 7 пунктов.

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