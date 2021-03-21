УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после поражения "Шахтера" и победы "Динамо"

21 марта, 2021, 22:07

По итогам 19-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 7 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 19-м туре Премьер-лиги "Шахтер" сенсационно проиграл "Львову" в матче, который состоялся в Харькове - 2:3.

Поражением команды Луиша Каштру воспользовалось "Динамо", которое разгромило на своем поле "Рух" - 3:0.

Киевляне набрали 46 очков и увеличили отрыв от "горняков" до 7 пунктов.

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