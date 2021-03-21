УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после поражения "Шахтера" и победы "Динамо"
21 марта, 2021, 22:07
По итогам 19-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 7 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 19-м туре Премьер-лиги "Шахтер" сенсационно проиграл "Львову" в матче, который состоялся в Харькове - 2:3.
Поражением команды Луиша Каштру воспользовалось "Динамо", которое разгромило на своем поле "Рух" - 3:0.
Киевляне набрали 46 очков и увеличили отрыв от "горняков" до 7 пунктов.
- Напомним, в 19-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" сыграл на своем поле вничью с "Минаем" .
- 20 марта "Десна" дома уступила "Днепру-1" .
- Также в субботу "Ворскла" уверенно победила на своем поле "Олимпик" .
- В воскресенье "Ингулец" одолел "Александрию" .
- "Шахтер" 21 марта сенсационно проиграл в Харькове "Львову" .
- Между тем, "Динамо" разгромило "Рух" и увеличило отрыв от "Шахтера" до 7 очков .
- В заключительном матче тура "Колос" на своем поле неожиданно нанес поражение "Заре" .
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