УГКЦ просит власть и граждан делать все возможное, чтобы остановить COVID

21 марта, 2021, 14:40

Глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав призвал украинцев услышать звук сирен скорых и прислушиваться к свидетельствам врачей, которые снова валятся с ног и не знают, куда принять всех, кто нуждается в неотложной помощи

С таким призывом владыка выступил во время заупокойной литургии всех умерших от коронавируса, которую предстоятель УГКЦ отслужил 20 марта 2021 года в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, передает Еспресо.TV .

"Сегодня Украинская греко-католическая церковь, переняв эстафету от различных церквей в Европе, включилась в непрерывную молитву Вселенской церкви за жертв пандемии коронавируса. Заупокойные божественные литургии служатся в Украине и за рубежом, в частности в приходах УГКЦ в США", - цитирует его департамент информации УГКЦ .

"Сегодня всем церковным сообществом мы хотим обнять тех, кто оплакивает потерю своих родных, близких, знакомых или коллег по работе. Мы хотим принести пред Божий престол крик и плач современного человека, который плачет и страдает распятый на кресте в условиях всемирного бедствия, которое нас постигло. Сегодня хотим помянуть всех тех, кто стал жертвой, по имени, для того, чтобы передать их души в любящие объятия Отца Небесного", - сказал Святослав.

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Из умерших от коронавируса, за которых ныне молятся в УГКЦ, лидер греко-католиков выделил медиков:

"Они спасали жизни пациентов, а потом сами легли на их места, в те же реанимации, под ИВЛ-аппараты, и так же, как они, вследствие этой болезни отошли в вечность. Они особенно заслуживают нашей памяти, благодарности и молитвы" .

Во время проповеди глава УГКЦ призвал каждого к глубокому испытания совести - "великопостного испытания совести в обстоятельствах пандемии".

"Стоя сегодня в молитве пред Богом, вглядываясь в глаза тех покойных, за которых ныне молимся, в те глаза, которые сегодня из вечности через семейные фотоальбомы на нас смотрят, мы должны сделать себе экзамен совести. Иначе наша молитва не будет искренней и настоящей", - сказал Святослав.

Предстоятель призвал каждого украинца спросить сначала себя сделал ли лично я все, чтобы не распространялся этот вирус? Все ли я сделал, чтобы обеспечить здоровье и жизнь свою и близких?

К такому экзамену совести, считает глава УГКЦ, сегодня призваны, в частности, те, которые выполняют особые государственные функции.

"Правильно ли были использованы государственные ковидные фонды, должным ли образом мы использовали те ресурсы, даже небольшие, которые имели, чтобы спасти жизнь, должным лиобразом мы поняли опасность этой болезни?" - обратился к политикам и чиновникам Святослав.

"Пусть нам помогут, в частности в эти дни, драматические кадры в который раз переполненных больниц. Пусть дойдут до наших ушей сирены скорой помощи, которые снова бесконечными вереницами выстраиваются в больницы, где спасают жизни от этой болезни. Послушайте свидетельства врачей, которые снова валятся с ног и не знают куда принять всех, кто нуждается в неотложной помощи. Пусть их свидетельства будут помощью для нашего испытания совести", - подытожил он.

Предстоятель напомнил, как на Майдане украинцы поняли, что равнодушие убивает.

"Сегодня, когда мы молимся за жертв пандемии, мы говорим, что безответственность реально убивает", - подчеркнул Святослав.

Напомним, единственной возможностью сейчас вакцинироваться в Украине является использование остаточных вакцин во время прививок солдат, офицеров и медиков. В том случае, если кто-то из них не явился на прививку или отказывается прививаться и в раскрытой упаковке остаются неиспользованные дозы, срочно вызывают того, кто стал в очередь на вакцинацию через семейного врача или записался через мобильное приложение "Дия".

В дополнение, известных людей вакцинируют из соображений популяризации прививки от коронавируса.

Но в целом, как утверждает оппозиция, командой Владимира Зеленского кампания по общенациональной вакцинации и по соответствующей разъяснительной работе полностью провалена.

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