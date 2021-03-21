Ударить по Украине из Беларуси России "позволяют" подписанные Лукашенко договоренности, - Бессмертный

21 марта, 2021, 21:11

В последние годы между Минском и Москвой заключен целый ряд соглашений, обеспечивающих Кремлю формально-правовые гарантии возможного применения против Украины российских вооруженных сил с белорусских плацдармов

Об этом бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"То, что на сегодняшний день Беларусь в лице Лукашенко и вооруженных сил Беларуси является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет. Взаимодействие на уровне войск подтверждается ежегодными учениями, формированием соответствующих групп и единиц, особенно в западном и в южном направлении. Я сейчас имею в виду вооруженные силы Республики Беларусь", - отметил дипломат.

К тому же, на белорусской территории на постоянной основе действуют две российские базы и еще одна строится, сообщил Роман Бессмертный.

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Также есть общие "соглашения о применении вооруженных сил Беларуси для Российской Федерации и Российской Федерации для Беларуси между министерствами обороны и министерствами внутренних дел по охране общественного порядка, охраны государственной границы и т.п.".

Кроме того, после ежегодных парадов и учений с участием российских войск "они остаются на территории Беларуси".

"Никто их оттуда не выводит", - сказал Бессмертный.

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