Ударить по Украине из Беларуси России "позволяют" подписанные Лукашенко договоренности, - Бессмертный
Об этом бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"То, что на сегодняшний день Беларусь в лице Лукашенко и вооруженных сил Беларуси является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет. Взаимодействие на уровне войск подтверждается ежегодными учениями, формированием соответствующих групп и единиц, особенно в западном и в южном направлении. Я сейчас имею в виду вооруженные силы Республики Беларусь", - отметил дипломат.
К тому же, на белорусской территории на постоянной основе действуют две российские базы и еще одна строится, сообщил Роман Бессмертный.
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Также есть общие "соглашения о применении вооруженных сил Беларуси для Российской Федерации и Российской Федерации для Беларуси между министерствами обороны и министерствами внутренних дел по охране общественного порядка, охраны государственной границы и т.п.".
Кроме того, после ежегодных парадов и учений с участием российских войск "они остаются на территории Беларуси".
"Никто их оттуда не выводит", - сказал Бессмертный.
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