Трое человек устроили драку в супермаркете Кривого Рога. Один из участников имел пистолет

21 марта, 2021, 12:00

В Кривом Роге задержали трех мужчин, устроивших драку в супермаркете

Это произошло в магазине на улице Космонавтов. Патрульные вывели агрессивных мужчин из помещения, рассказывает Еспресо.TV.

По данным Первого Криворожского , при поверхностной проверки у одного из задержанных нашли пистолет.

На место происшествия вызвали следователей Криворожского районного управления полиции.

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