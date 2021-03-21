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Espreso.tvОбществоТрое человек устроили драку в супермаркете Кривого Рога. Один из участников имел пистолет

Трое человек устроили драку в супермаркете Кривого Рога. Один из участников имел пистолет

В Кривом Роге задержали трех мужчин, устроивших драку в супермаркете

Это произошло в магазине на улице Космонавтов. Патрульные вывели агрессивных мужчин из помещения, рассказывает Еспресо.TV.

По данным Первого Криворожского , при поверхностной проверки у одного из задержанных нашли пистолет.

На место происшествия вызвали следователей Криворожского районного управления полиции.

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