Трамп решил запустить собственную социальную сеть
21 марта, 2021, 21:55
Бывший президент США Дональд Трамп решил запустить собственную социальную сеть
Об этом сообщает Fox News.
По словам советника Дональда Трампа Джейсона Миллера, бывший президент США запустит собственную соцсеть в ближайшие два-три месяца и планирует привлечь к ней десятки миллионов пользователей.
"Я думаю, соцсеть станет популярной и полностью изменит правила игры. Все будут ждать и смотреть, что делает президент Трамп", - сказал Миллер.
Он добавил, что экс-глава Белого дома уже проводил встречи с несколькими командами разработчиков.
- Напомним, 17 марта Дональд Трамп заявил, что возможное участие в выборах президента США 2024 актрисы Меган Маркл может подтолкнуть его вступить в кампанию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти