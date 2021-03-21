21 марта, 2021, 21:55

Бывший президент США Дональд Трамп решил запустить собственную социальную сеть

Об этом сообщает Fox News.

По словам советника Дональда Трампа Джейсона Миллера, бывший президент США запустит собственную соцсеть в ближайшие два-три месяца и планирует привлечь к ней десятки миллионов пользователей.

"Я думаю, соцсеть станет популярной и полностью изменит правила игры. Все будут ждать и смотреть, что делает президент Трамп", - сказал Миллер.

Он добавил, что экс-глава Белого дома уже проводил встречи с несколькими командами разработчиков.

Напомним, 17 марта Дональд Трамп заявил, что возможное участие в выборах президента США 2024 актрисы Меган Маркл может подтолкнуть его вступить в кампанию.

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