Синоптик Наталья Диденко предупредила о дожде и мокром снеге в понедельник

21 марта, 2021, 18:29

В понедельник, 22 марта, в большинстве областей Украины ожидаются дождь и мокрый снег

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, понедельник принесет в Украину влажную прохладную погоду. Мокрый снег или дождь ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных, а также на юге Одесской области и в Крыму. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

"Температура воздуха будет оставаться низкой - днем около 2-6 градусов тепла, на юге, на востоке и местами в Центре до +9 градусов. А ночью в большинстве областей Украины еще будет подмораживать", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в Киеве 22 марта ожидается периодически мокрый снег, в течение дня не выше +3...+5 градусов.

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