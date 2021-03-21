"Ювентус" опозорился в матче с аутсайдером чемпионата Италии

21 марта, 2021, 17:54

В 28-м туре чемпионата Италии по футболу "Ювентус" на своем поле проиграл "Беневенто"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Турине "Беневенто" вывел вперед на 69-й минуте аргентинец Адольфо Гайч. В оставшееся до финального свистка время, "Ювентусу" не удалось спастись от поражения.

Команда Андреа Пирло проиграла одному из аутсайдеров чемпионата Италии 0:1, и с 55 очками осталась на третьей позиции. Туринцы по дополнительным показателям опережают "Аталанту", за которую играют украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

"Беневенто" набрал 29 очков и идет 16-м.

Чемпионат Италии

28-й тур

21 марта

"Ювентус" - "Беневенто" 0:1

Гол: Гайч, 69

Напомним, 21 марта Руслан Малиновский забил гол и отдал результативную передачу в матче чемпионата Италии по футболу против "Вероны".

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