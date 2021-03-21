"Слуга народа" созывает внеочередное заседание ВР из-за событий под ОП во время акции в поддержку Стерненко

21 марта, 2021, 15:38

Фракция "Слуги народа" созывает внеочередное заседание Верховной Рады из-за событий под Офисом президента во время акции в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

Она обнародовала заявление депутатов "Слуги народа", которые поддержали право граждан на мирный протест, но осудили насилие, вандализм и надругательство над символами государства.

"В связи с этим требуем от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, которые происходили вчера под Офисом президента, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба" , - говорится в заявлении.

Также депутаты требуют изучить видеоматериалы, фиксирующие вчерашнее событие у стен ОП на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур.

"Отдельно требуем квалифицировать участие во вчерашней акции народных депутатов, чья ответственность перед гражданами и законом несравненно выше. Ждем решительных, квалифицированных и бескомпромиссных действий со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечению их к ответственности", - заявили в "Слуге народа"

"Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и т.д.", - подытожили депутаты.

Напомним, вечером в субботу, 20 марта, сотни людей собрались на площади перед президентским офисом. Акция в поддержку заключенного на 7 лет проукраинского общественного активиста и видеоблогера Сергея Стерненко, которому вчера исполнилось 26 лет, закончилась нанесенными краской повреждениями фасада, поджогом металлической таблички с надписью "Президент Украины" и разбитием стекол в окнах и дверях первого этажа.

Единственным задержанным за хулиганство является украинский писатель и издатель из Винницы, участник АТО-ООС норвежского происхождения Владислав Гранецкий-Стафийчук (творческое псевдо - "Влад Сордо", позывной - "Змей"). Он до сих пор под стражей.

Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на требование освободить Стерненко.

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