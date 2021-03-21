"Российские войска хотели захватить на юге Украины центры водо- и энергоснабжения для Крыма", - Турчинов о событиях на полуострове в 2014 году

21 марта, 2021, 09:01

Но сделать им этого не удалось

О том, почему так произошло, бывший исполняющий обязанности президента Украины (2014), экс-секретарь СНБОУ Александр Турчинов рассказал в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким", сообщает "Еспресо.Захид" .

Гость программы напомнил, что ситуация тогда была крайне опасной: "Российские войска сконцентрировались у перешейка. Чтобы защитить от вторжения Юг Украины, мы решили бросить десант на подготовленных самолетах на ближайший к Крыму аэродром. Они заняли оборону перед Крымом и это было очень своевременно сделано, потому что российские вертолеты отрабатывали ситуацию со своим десантом. Их интересовал захват центров энергетического и водоснабжения, обеспечивающих Крым".

"То, что мы успели перебросить десантников, как раз и позволило защитить от захвата перешейка, где есть" Крымводоканал "и серьезные энергетические узлы", - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что в Генштаба предварительно была идея прорыва через этот перешеек, но осуществить это не удалось из-за ограниченных возможностей Вооруженных Сил Украины.

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