"Российские войска хотели захватить на юге Украины центры водо- и энергоснабжения для Крыма", - Турчинов о событиях на полуострове в 2014 году
О том, почему так произошло, бывший исполняющий обязанности президента Украины (2014), экс-секретарь СНБОУ Александр Турчинов рассказал в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким", сообщает "Еспресо.Захид" .
Гость программы напомнил, что ситуация тогда была крайне опасной: "Российские войска сконцентрировались у перешейка. Чтобы защитить от вторжения Юг Украины, мы решили бросить десант на подготовленных самолетах на ближайший к Крыму аэродром. Они заняли оборону перед Крымом и это было очень своевременно сделано, потому что российские вертолеты отрабатывали ситуацию со своим десантом. Их интересовал захват центров энергетического и водоснабжения, обеспечивающих Крым".
"То, что мы успели перебросить десантников, как раз и позволило защитить от захвата перешейка, где есть" Крымводоканал "и серьезные энергетические узлы", - подчеркнул Турчинов.
Он добавил, что в Генштаба предварительно была идея прорыва через этот перешеек, но осуществить это не удалось из-за ограниченных возможностей Вооруженных Сил Украины.
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