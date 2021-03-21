"Колос" неожиданно победил "Зарю" в чемпионате Украины
21 марта, 2021, 21:25
В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле переиграл "Зарю"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Коваливке, на Киевщине, "Колос" вывел вперед в конце первого тайма Владимир Лысенко.
В итоге его гол оказался победным.
"Колос" одолел "Зарю" 1:0, набрал 29 очков и занимает шестое место. "Заря" с 32 пунктами осталась третьей.
Чемпионат Украины
19-й тур
21 марта
"Колос" - "Заря" 1:0
Гол: Лысенко, 42
- Напомним, в 19-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" сыграл на своем поле вничью с "Минаем" .
- 20 марта "Десна" дома уступила "Днепру-1" .
- Также в субботу "Ворскла" уверенно победила на своем поле "Олимпик".
- В воскресенье "Ингулец" одолел "Александрию" .
- "Шахтер" 21 марта сенсационно проиграл в Харькове "Львову" .
- Между тем, "Динамо" разгромило "Рух" и увеличило отрыв от "Шахтера" до 7 очков .
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