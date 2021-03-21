"Колос" неожиданно победил "Зарю" в чемпионате Украины

21 марта, 2021, 21:25

В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" на своем поле переиграл "Зарю"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Коваливке, на Киевщине, "Колос" вывел вперед в конце первого тайма Владимир Лысенко.

В итоге его гол оказался победным.

"Колос" одолел "Зарю" 1:0, набрал 29 очков и занимает шестое место. "Заря" с 32 пунктами осталась третьей.

Чемпионат Украины

19-й тур

21 марта

"Колос" - "Заря" 1:0

Гол: Лысенко, 42

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