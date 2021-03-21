Обнародовано имя украинского военного, погибшего 20 марта на фронте
21 марта, 2021, 16:33
20 марта на Донбассе погиб военнослужащий из Кропивницкого Кирилл Быковский
Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в telegram.
По его словам, 28-летний Кирилл Быковский погиб 20 марта в районе поселка Шумы, Донецкой области, от пули российского снайпера.
"Есть тяжелая весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою! Мои искренние соболезнования маме и сестрам", - написал Назаренко.
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