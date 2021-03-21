На Ровенском Полесье изъяли мешки с 43 кг янтаря

21 марта, 2021, 08:30

В Ровенской области задержан злоумышленник, который пытался на автомобиле перевезти янтаря-сырца на 200 тыс. грн

Об этом со ссылкой на полицию Ровенской области передает Еспресо.TV .

"По оперативной информации полицейских отделения полиции № 1 (пгт Владимирец) под процессуальным руководством Вараськои окружной прокуратуры в селе Полки сегодня, 20 марта, около 10:30 был остановлен автомобиль Peugeot Partner. При осмотре правоохранителями транспортного средства было обнаружено 3 мешка с янтарем. Ориентировочная стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет 200 тыс. грн ", - сказано в сообщении .

Правоохранители отметили, что водитель - 32-летний житель села Большие Цепцевичи позволил полицейским сектора реагирования осмотреть транспортное средство. Правоохранители в багажном отделении обнаружили три мешка с камнями янтаря-сырца.

"Следственные действия проводить водитель без адвоката не согласился. К его приезду "солнечные" камни общим весом 43 кг следователи изъяли", - отметили в Нацполиции.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.240-1 (незаконная перевозка янтаря) УК Украины его доставят на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о сообщении 32-летнему жителю Большие Цепцевичи подозрению в совершении преступления.

Транспортное средство изъято и помещено на территорию местного отделения полиции.

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