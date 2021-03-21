На проспекте Победы в Киеве BMW на скорости "догнало" малотонажку коммунальщиков. Пострадавших спасали прохожие

21 марта, 2021, 07:22

В Шевченковском районе столицы на проспекте Победы между станциями метро Политехнический институт и Шулявская поздно вечером в субботу, 20 марта 2021 года, произошло ДТП с пострадавшими

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

BMW ехало в крайней левой полосе в направлении метро "Шулявская" и, перестраиваясь в другую полосу между Пушкинским и политехнический парками, не притормаживая, влетело на полном ходу в заднюю часть малотонажкы. Удар был такой силы, что автомобиль коммунальной службы "Киевтеплоэнерго" улетел на расстояние около 100 м и перевернулся на бок. С седана же остался только металлолом.

Ребята, которые были очевидцами этого происшествия, помогли выбраться пострадавшим из автомобиля, вызвали все службы спасения и вместе с водителями, которые проезжали мимо, помогли потушить горящее авто.

Три человека, находившиеся в BMW, были госпитализированы: водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, забрали в тяжелом состоянии.

Можно только представить с какой скоростью летел БМВ, чтобы осуществить удар, через который был перекинут 5-тонный Ford Transit у которого даже заднюю ось вырвало.

После этого проспект Победы в направлении метро "Шулявская" было перекрыто, а транспорт отводился на прилегающие улицы. Пропускались только спецмашины.

На место выехала следственно-оперативная группа (СОГ).

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