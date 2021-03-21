Маск отреагировал на обвинения Китая в шпионаже с помощью электрокаров Tesla

21 марта, 2021, 19:55

Владелец компании Tesla Илон Маск отверг обвинения Китая в использовании электрокаров с целью шпионажа

Об этом сообщает Голос Америки.

Илон Маск, выступая на виртуальном "Форуме по развитию Китая" опроверг участие своей компании в шпионаже и заявил, что это привело бы к ее закрытию.

"Если Tesla будет использовать машины для разведывательной деятельности в Китае или любой другой стране, мы закроемся. Мы имеем большую мотивацию быть конфиденциальными", - сказал Маск и добавил, что участие в шпионаже не дает ему никакой выгоды.

Такое заявление он сделал в ответ на то, что Китай на этой неделе объявил определенные ограничения на товары компании Tesla. Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что решение Пекина связано с обеспокоенностью, что видеокамеры и сенсорные датчики на электрокарах могут потенциально использоваться для сбора информации, угрожая национальной безопасности Китая.

По данным The Wall Street Journal, правительство Китая рекомендует водителям определенных учреждений прекратить ездить на работу на электромобилях Tesla, эти электромобили также запретили парковать возле жилых домов для персонала, работающего в определенных учреждениях.

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