Марина Порошенко: мы ни на день не прекращали благотворительной поддержки украинских медиков, и продолжим это делать

21 марта, 2021, 13:02

В ситуации, когда центральная власть не может организовать борьбу с эпидемией, снова на помощь приходят благотворители и волонтеры

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказала Марина Порошенко. Она отметила, что благотворительный Фонд Порошенко с первых дней пандемии помогает украинским медикам и пациентам и будет это делать дальше, передает Еспресо.TV .

"Все, что возможно закупить, помочь украинцам, нашим медикам и больницам, благотворительный Фонд Порошенко делал и будет продолжать. Мы ни дня не останавливались", - приводит слова Марины Порошенко сайт "Европейской солидарности".

Она также напомнила, что фракция "Европейская солидарность" в Киевсовете нового созыва с первых дней провела аудит столичного бюджета.

"Мы нашли 422 млн дополнительных средств, которые направили на закупку лекарств для лечения COVID-19. Также с первых дней этого года мы пересмотрели бюджет Киева и выделили 140 млн на закупку вакцины", - отметила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики. Она отметила, что местные органы власти не могут самостоятельно покупать вакцину на мировом фармацевтическом рынке, так как сейчас это делают только национальные правительства.

"Мы его можем закупить на внутреннем рынке, для этого власть должна ее привезти и предложить, чтобы мы могли ее получить", - отмечает Марина Порошенко.

Она убеждена, что для борьбы с пандемией все общество должно объединить усилия.

"Думаю, что и на этот раз мы тоже, объединив свои усилия, преодолеем эту беду. Для этого, как я вижу, нам центральная власть не нужна, мы не дождемся помощи от них. Потому что с одной стороны они не могут, с другой стороны они не хотят этого делать ", - констатирует Марина Порошенко.

"Но тогда позвольте местной власти закупать вакцину от производителя непосредственно или привезите ее, чтобы мы обеспечили украинский вакциной", - призывает председатель профильной комиссии.

"Думаю, что все врачи со мной согласятся: вакцинироваться нужно, это просто необходимо для того, чтобы спасти жизнь Украинской, для того, чтобы разорвать цепь заболевания. Если мы не будем проводить массовой вакцинации, мы не сможем прекратить эпидемию на территории Украины", - отмечает Марина Порошенко.

"И местные власти, и благотворители - они все работают каждый день, не прекращая своей помощи. И мы будем продолжать делать все необходимое, что от нас зависит", - говорит Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тыс. шт. А также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

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В октябре 2020 года началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания "Рошен" и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров - закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом. Более 100 кислородных концентраторов переданы в украинские больницы, каждый прибор рассчитанных на двух пациентов.

Всего в Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 млн грн.

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