Фирма, которая зарегистрировала в Украине вакцину CoviShild, имеет фиктивный адрес, - расследование Чорновил

21 марта, 2021, 11:00

ООО "Grace Of God", которая зарегистрировала в Украине индийскую вакцину от COVID-19 CoviShild, имеет фиктивный адрес и бенефициара Пранаавом Кумаром, который зарегистрирован в фиктивном помещении, вместе с родственником, за которым тянется шлейф уголовных дел - от мошенничества до минимизации налогов

Об этом говорится в расследовании журналистки Татьяны Чорновил специально для Еспресо.TV .

Министерству здравоохранения Украины не удалось избежать скандала с закупкой вакцины от коронавируса. Потому что оказалось, что заявку в Минздраве на регистрацию вакцины представил не производитель, а неизвестная украинская ООО "Grace Of God" (с англ. Милость Божия).

"Решение о компании, которая будет осуществлять регистрации вакцины в каждой отдельной стране определяется самим поставщиком", - сообщила директор британской компании-посредника в закупке вакцины Grown Agent Татьяна Коротченко.

Даже если так, Украина должна была настаивать на регистрации вакцины непосредственно самим производителем Serum Institute of India, ведь иначе это размывание ответственности за качество препарата. Это также и большой удар по доверию граждан к вакцине, если ответственность за его идентичность несет созданная в ноябре 2020 ООО "Grace Of God".

В открытом реестре указано, что директором, руководителем и бенефициаром ООО "Grace Of God" является индус Пранаав Кумар. Однако на месте регистрации господина Кумара найти не удалось, как и его сожителя и родственника Кульдипа Кумара. Интересно, что Кульдип Кумар является бенефициаром компании "Деорбуд" , которая связана с одиозным киевским застройщиком, а ныне народным депутатом от "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Однако по адресу проживания господ Кумаров - пустырь. Не удалось найти и фирмы "Милость Божья", зарегистрированной в бизнес-центре на Русановке в Киеве. Бенефициара и основателя "Милости Божьей" господина Кумара в бизнес-центре также не знают.

Интересно также то, что в в этом самом офисном помещении находится фирма сожителя нашего индуса Кумара, Кульдипа Кумара. Которая почему-то зарегистрирована в 1001-м офисе. Что здесь странно? А то, что в этом помещении нет 1001-го офиса, здесь только 8 этажей и офисы на последнем этаже имеют нумерацию 800, то есть 1001-го здесь просто нет. Люди, которых мы здесь об этом спрашивали, нам, шутя, говорили, что эта фирма, вероятно, поближе к Богу.

На самом деле эта фирма не ближе к Богу, эта фирма близка к криминалу, потому что ООО "ВИА Мобайлс Юкрейн", которая зарегистрирована сожителем господина Кумара Кульдипом Кумаром, проходит по уголовным делам, где расследуется, как эта фирма формировала фиктивный налоговый кредит. То есть эта фирма занималась минимизацией налогов, предоставляла такие услуги другим фирмам, и это расследовалось в 2018-2019 годах.

Итак, фирма которая зарегистрировала в Украине вакцину индийского производства Ковишилд имеет фиктивный адрес, и бенефициара, который зарегистрирован в фиктивном помещении, вместе родственником, за которым тянется шлейф уголовных дел - от мошенничества до минимизации налогов.

Понятно, что все это не может способствовать популяризации вакцинации и вызывает только один вопрос - зачем? Это размывание ответственности, или легализация еще одного посредника, который проявится позже?

Такие сомнительные истории однозначно подрывают доверие к вакцинации. Однако этот негативный фон не дезинформация каких-то оппозиционных сил, а результат действия правительства Дениса Шмыгаля в целом и министерства здравоохранения под руководством Максима Степанова в частности.