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Espreso.tvСпортБиатлон: в заключительной гонке сезона определился обладатель Кубка мира

Биатлон: в заключительной гонке сезона определился обладатель Кубка мира


фото: Getty Images
В заключительной гонке сезона норвежец Йоханнес Бё опередил соотечественника Стурла Лагрейда и выиграл у него борьбу за победу в общем зачете Кубка мира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Эстерсунде (Швеция) в гонке с массовым стартом Бё финишировал третьим, а Лагрейд стал восьмым.

В общем зачете Бё набрал 1052 балла, Лагрейд - 1039.

Иоганнес Бё победил в общем зачете Кубка мира в третий раз подряд. Он также является олимпийским чемпионом и 12-кратным чемпионом мира.

У женщин обладательницей Кубка мира-2021 стала норвежка Тирил Екгофф.

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