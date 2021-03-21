Биатлон: в заключительной гонке сезона определился обладатель Кубка мира

21 марта, 2021, 19:35

В заключительной гонке сезона норвежец Йоханнес Бё опередил соотечественника Стурла Лагрейда и выиграл у него борьбу за победу в общем зачете Кубка мира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Эстерсунде (Швеция) в гонке с массовым стартом Бё финишировал третьим, а Лагрейд стал восьмым.

В общем зачете Бё набрал 1052 балла, Лагрейд - 1039.

Иоганнес Бё победил в общем зачете Кубка мира в третий раз подряд. Он также является олимпийским чемпионом и 12-кратным чемпионом мира.

У женщин обладательницей Кубка мира-2021 стала норвежка Тирил Екгофф.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb