Биатлон: в заключительной гонке сезона определился обладатель Кубка мира
21 марта, 2021, 19:35
В заключительной гонке сезона норвежец Йоханнес Бё опередил соотечественника Стурла Лагрейда и выиграл у него борьбу за победу в общем зачете Кубка мира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Эстерсунде (Швеция) в гонке с массовым стартом Бё финишировал третьим, а Лагрейд стал восьмым.
В общем зачете Бё набрал 1052 балла, Лагрейд - 1039.
Иоганнес Бё победил в общем зачете Кубка мира в третий раз подряд. Он также является олимпийским чемпионом и 12-кратным чемпионом мира.
У женщин обладательницей Кубка мира-2021 стала норвежка Тирил Екгофф.
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