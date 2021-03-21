Беринчик нокаутировал Санчеса и защитил титул WBO

21 марта, 2021, 22:47

Украинский боксер Денис Беринчик победил техническим нокаутом в третьем раунде чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В воскресенье, 21 марта, в Броварах, Денис Беринчик проводил очередную защиту международного титула WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) против Хосе Санчеса.

Украинец одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде.

Напомним, 24 февраля Денис Беринчик заявил, что собирается в 2022 году встретиться с Теофимо Лопесом, который победил Василия Ломаченко.

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