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Espreso.tvСпортБеринчик нокаутировал Санчеса и защитил титул WBO

Беринчик нокаутировал Санчеса и защитил титул WBO


фото: facebook.com/K2Ukraine
Украинский боксер Денис Беринчик победил техническим нокаутом в третьем раунде чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В воскресенье, 21 марта, в Броварах, Денис Беринчик проводил очередную защиту международного титула WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) против Хосе Санчеса.

Украинец одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде.

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