21 марта на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных из гранатометов
21 марта, 2021, 18:07
21 марта на Донбассе российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций с применением гранатометов
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток 21 марта было зафиксировано два вражеских обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное.
Оккупанты провели обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
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