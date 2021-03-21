21 марта на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных из гранатометов

21 марта, 2021, 18:07

21 марта на Донбассе российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций с применением гранатометов

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток 21 марта было зафиксировано два вражеских обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное.

Оккупанты провели обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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