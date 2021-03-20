Жесткий карантин в Киеве и Одесской области начнет действовать с 23 марта, - министр Кабмина Немчинов
20 марта, 2021, 15:25
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что жесткий карантин в Киеве и Одесской области начнет действовать с 23 марта
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в telegram.
По его словам, по результатам заседания комиссии было решено установить "красный" уровень эпидемической опасности в столице и в Одесской области с 23 марта.
"Государственная комиссия решила установить: с 00:00 23 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и Одесской области и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотрены для "красный" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов .
- Ранее сообщалось, что в ночь на 20 марта 2021 года в Киеве состоялся переход к вызванных третьей волной COVID-19 усиленных ограничительных мер , которые будут действовать как минимум до 9 апреля включительно.
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