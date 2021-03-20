 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирЗаказные убийства, рейдерство, недвижимость, любовницы. Обнародован компромат на ближайшего соратника Лукашенко Виктора Шеймана

Заказные убийства, рейдерство, недвижимость, любовницы. Обнародован компромат на ближайшего соратника Лукашенко Виктора Шеймана

Виктор Шейман
фото: belnaviny.by
Отдел расследований независимого белорусского телеканала "Белсат" обнаружил незаконные способы обогащения, которыми пользуется руководитель управления делами Лукашенко

Фигурант нового расследования - Виктор Шейман, в 1990-е - госсекретарь Совета Безопасности. С его фамилией некоторые правозащитники связывают создание "эскадронов смерти" - секретных отрядов, которые физически уничтожали не только криминальных авторитетов и членов банд, но и политических противников Лукашенко. Среди убитых могли быть и экс-голова Центризбиркома Виктор Гончар, и эксминистр внутренних дел Юрий Захаренко, которого тогда заменил Шейман. Сам Лукашенко хвастался внесудебными расправами именно перед последними выборами, рассказывает Еспресо.TV .

Шейман был генпрокурором, госсекретарем Совета Безопасности, советником и главой администрации Лукашенко, контролировал поставки вооружений в Венесуэлу и проекты в Африке.

Сейчас Шейман возглавляет управление делами президента, крупнейшего владельца нежилой недвижимости в Беларуси.

Читайте также: Что ждет Беларусь в 2021 году

"Виктор Шейман по влиятельности - чиновник №2 в Беларуси после Александра Лукашенко ... Показаны нами схемы свидетельствуют о возможном сращивании бизнеса и власти и обогащении чиновников", - объясняет руководитель отдела расследований "Белсата" Станислав Ивашкевич.

Согласно расследованию, управление делами Лукашенко пользовалось административным ресурсом для поглощения успешных предприятий.

"Во время работы в управлении делами Лукашенко Виктор Шейман расширил границы влияния хозяйства Лукашенко за счет присоединения к нему успешных агропредприятий и за счет контроля за поставками нефтепродуктов и удобрений", - рассказывает соавтор расследования Ольга Ратмирова.

Журналисты нашли и девушку, связанную с Виктором Шейманом личными отношениями. На выпускницу Академии искусств и Минского лингвистического в разное время были записаны квартира за четверть миллиона долларов, детский магазин и главное - доля в большой логистической компании "Глобалкастом", связанной с управлением делами Лукашенко. Эта фирма фигурирует в расследованиях российских изданий о контрабанде так называемой "санкционки" - запрещенных в России продуктов европейского и американского производства.

"На попытки связаться с фигурантами расследований они отвечали угрозами. Говорили, что вызовут милицию и были очень недовольны тем, что их вытащили на свет", - отмечает Ивашкевич.

У чиновника нашлись и большая квартира в Минске, и два дорогих дома. Причем один из имений Виктора Шеймана - в элитном микрорайоне Дрозды.

 

  • Напомним, Шейман находится под европейскими санкциями .
  • Его влияние в современной Беларуси настолько велик, что некоторые политологи и оппозиционеры говорят не о "режиме Лукашенко", а о "режиме Лукашенко-Шеймана".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать