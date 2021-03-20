Заказные убийства, рейдерство, недвижимость, любовницы. Обнародован компромат на ближайшего соратника Лукашенко Виктора Шеймана

20 марта, 2021, 22:30

Отдел расследований независимого белорусского телеканала "Белсат" обнаружил незаконные способы обогащения, которыми пользуется руководитель управления делами Лукашенко

Фигурант нового расследования - Виктор Шейман, в 1990-е - госсекретарь Совета Безопасности. С его фамилией некоторые правозащитники связывают создание "эскадронов смерти" - секретных отрядов, которые физически уничтожали не только криминальных авторитетов и членов банд, но и политических противников Лукашенко. Среди убитых могли быть и экс-голова Центризбиркома Виктор Гончар, и эксминистр внутренних дел Юрий Захаренко, которого тогда заменил Шейман. Сам Лукашенко хвастался внесудебными расправами именно перед последними выборами, рассказывает Еспресо.TV .

Шейман был генпрокурором, госсекретарем Совета Безопасности, советником и главой администрации Лукашенко, контролировал поставки вооружений в Венесуэлу и проекты в Африке.

Сейчас Шейман возглавляет управление делами президента, крупнейшего владельца нежилой недвижимости в Беларуси.

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"Виктор Шейман по влиятельности - чиновник №2 в Беларуси после Александра Лукашенко ... Показаны нами схемы свидетельствуют о возможном сращивании бизнеса и власти и обогащении чиновников", - объясняет руководитель отдела расследований "Белсата" Станислав Ивашкевич.

Согласно расследованию, управление делами Лукашенко пользовалось административным ресурсом для поглощения успешных предприятий.

"Во время работы в управлении делами Лукашенко Виктор Шейман расширил границы влияния хозяйства Лукашенко за счет присоединения к нему успешных агропредприятий и за счет контроля за поставками нефтепродуктов и удобрений", - рассказывает соавтор расследования Ольга Ратмирова.

Журналисты нашли и девушку, связанную с Виктором Шейманом личными отношениями. На выпускницу Академии искусств и Минского лингвистического в разное время были записаны квартира за четверть миллиона долларов, детский магазин и главное - доля в большой логистической компании "Глобалкастом", связанной с управлением делами Лукашенко. Эта фирма фигурирует в расследованиях российских изданий о контрабанде так называемой "санкционки" - запрещенных в России продуктов европейского и американского производства.

"На попытки связаться с фигурантами расследований они отвечали угрозами. Говорили, что вызовут милицию и были очень недовольны тем, что их вытащили на свет", - отмечает Ивашкевич.

У чиновника нашлись и большая квартира в Минске, и два дорогих дома. Причем один из имений Виктора Шеймана - в элитном микрорайоне Дрозды.

Напомним, Шейман находится под европейскими санкциями .

Его влияние в современной Беларуси настолько велик, что некоторые политологи и оппозиционеры говорят не о "режиме Лукашенко", а о "режиме Лукашенко-Шеймана".

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